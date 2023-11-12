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Шале в Полийирос, Греция

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1 объект найдено
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 14
Площадь 593 м²
Этаж -1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
€1,28 млн
Realting.com
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