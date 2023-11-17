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Производственные здания в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

коммерческая недвижимость
132
отели
57
коммерческая недвижимость
4
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производство в Municipality of Corinth, Греция
Производство
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
Производство в Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
Площадь 249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
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