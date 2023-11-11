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Кондо в Македонии и Фракии, Греция

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1 объект найдено
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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