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Дома в Лимин-Херсонису, Греция

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с Херсониссосом, откуда от…
$2,75 млн
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Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с районом Херсониссос, отк…
$3,73 млн
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