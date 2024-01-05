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Виллы в Лимин-Херсонису, Греция
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18 объектов найдено
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Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город
Херсониссос, Греция
10
726 м²
1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
€6,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
3
132 м²
1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
347 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
379 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
2
140 м²
2
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
€349,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
2
2
500 м²
3
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
€2,40 млн
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
3
1
83 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
€390,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни
Херсониссос, Греция
4
2
200 м²
Код недвижимости: HPS330 - Вилла на продажу в Ретимно Центр за € 650.000. Это 200 кв. Вилла …
€650,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
1
330 м²
1
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая была …
€2,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
1
253 м²
1
Предлагается на продажу уникальная вилла в панорамном расположение в порту Херсониссос. Вилл…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
1
310 м²
1
Предлагается на продажу3-х этажная вилла на Крите. Внутреннее пространство составляет 310 кв…
€599,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
6
240 м²
1
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
€1,40 млн
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Вилла 1 комната с бассейном
Херсониссос, Греция
1
130 м²
1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
€900,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
8
2
160 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
1
268 м²
1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла нах…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€400,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€380,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
5
2
280 м²
1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
€2,00 млн
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