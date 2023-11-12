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Отели в Ханья, Греция
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38
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13 объектов найдено
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Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
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Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
9
570 м²
1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
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Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
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Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
17
850 м²
1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
1
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Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
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Отель с Spalni
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
€950,000
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Отель 41 комната с холодильником, с furnishings
Като Сталос, Греция
41
4 726 м²
1
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
€9,00 млн
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Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Сталос, Греция
24
980 м²
1
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
€2,15 млн
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Отель 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
268 м²
1
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
€1,000,000
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Отель 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mournies, Греция
14
535 м²
4
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв.м жил…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Chorafakia, Греция
17
1 200 м²
1
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Daratsos, Греция
1
830 м²
1
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
€1,32 млн
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ligides, Греция
1
2 000 м²
1
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
€1,70 млн
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