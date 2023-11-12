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Коммерческая недвижимость в Ханья, Греция

отели
13
38 объектов найдено
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес в Акротири, Ханья.На участке 1500 кв.м. Продается бизнес, состоящий из 1 ме…
€2,67 млн
Отель в Като Сталос, Греция
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Стерне, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Стерне, Греция
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья.На участке 1000 кв.м. на продажу 2 виллы и 4 апартамента о…
€1,82 млн
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ханья, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 9
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Като Сталос, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Като Сталос, Греция
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
€855,000
Отель в Ханья, Греция
Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
Коммерческая 2 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Oasi, Греция
Коммерческая 2 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Oasi, Греция
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес из двух независимых квартир в Ханье. На участке 125 кв.м. Продаются 2 кварт…
€355,000
Коммерческая 1 комната с видом на город в Ханья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 65 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город
€170,000
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kampani, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
Комнаты 17
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mournies, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mournies, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилой комплекс в Ханье. Здание не было полностью завершено, оно зани…
€375,000
Отель с Spalni в Platanias, Греция
Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
Отель с Spalni в Агиа Марина, Греция
Отель с Spalni
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
€950,000
Коммерческая 2 спальни с Spalni в Ханья, Греция
Коммерческая 2 спальни с Spalni
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1279 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Бок о бок Здание общей площадью 80 м2, 4 уровн…
€230,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Кумбели, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Кумбели, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на острове Крит, площадью 135 кв.м на седьмом этаже здания.…
€290,000
Отель 41 комната с холодильником, с furnishings в Като Сталос, Греция
Отель 41 комната с холодильником, с furnishings
Като Сталос, Греция
Комнаты 41
Площадь 4 726 м²
Количество этажей 1
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
€9,00 млн
Коммерческая 13 комнат с furnishings в Korakies, Греция
Коммерческая 13 комнат с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 13
Площадь 1 320 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из двенадцати вилл в престижном районе региона Ханья. Виллы были построены …
€600,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 192 кв.м на набережной города Ханья. Данный момент…
€850,000
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Сталос, Греция
Отель 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Сталос, Греция
Комнаты 24
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
€2,15 млн
Отель 4 комнаты с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Отель 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
€1,000,000
Отель 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mournies, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mournies, Греция
Комнаты 14
Площадь 535 м²
Количество этажей 4
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв.м жил…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 1
Продается недвижимость для ведения бизнеса вХанье, недалеко от центра. Магазин имеет площадь…
€2,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Mournies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 1
Площадь 258 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 258 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. Продае…
€600,000
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Chorafakia, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Chorafakia, Греция
Комнаты 17
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
€2,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс из трех одноэтажных зданий, имещих историческую ценность со времен турецк…
€720,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Marmaras, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Marmaras, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В продаже земельный участок, на котором находится весьма известная фабрика в Ханье. Площадь …
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3 этажное здание в старой части города в самом центре Г.Ханья. остров Крит. на цок…
€650,000
Коммерческая 1 спальня с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 1 спальня с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 160 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€550,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суда, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 1
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из 6 квартир и 2 двухуровневых квартир. На первый этаж расположен…
€1,30 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Daratsos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Daratsos, Греция
Комнаты 1
Площадь 830 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
€1,32 млн
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