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Магазины в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
3
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3 объекта найдено
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Магазин 5 ванных с парковка в Polychrono, Греция
Магазин 5 ванных с парковка
Polychrono, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Идеальные инвестиции с этими магазинами для продажи в приморском городе POLIHRONO с общей пл…
€380,000
Магазин 3 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом в Chaniotis, Греция
Магазин 3 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-250 - Купить на продажу в Pallini Chaniotis за 260 000 €. Это 140 кв. Ма…
€220,000

Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики

коммерческая недвижимость
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