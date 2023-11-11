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Коммерческая недвижимость в Аттика, Греция

коммерческая недвижимость
830
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2 объекта найдено
Другое 3 спальни в Chaidari, Греция
Другое 3 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 340 м²
€420,000
Другое 4 спальни с камином, с бронированной дверью, с Balcony tents в периферия Аттика, Греция
Другое 4 спальни с камином, с бронированной дверью, с Balcony tents
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 297 Sq.m., 4 Bedrooms,…
€180,000
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