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Таунхаусы в Asvestochori, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
€160,000
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