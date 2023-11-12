Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Asvestochori

Жильё в Asvestochori, Греция

дома
4
5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
€160,000
Дом 2 спальни в Asvestochori, Греция
Дом 2 спальни
Asvestochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 96 m2, , Нео…
€64,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Asvestochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€2,10 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
Realting.com
Перейти