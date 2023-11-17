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Виллы в Гане

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7 объектов найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету в Gbawe, Гана
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету
Gbawe, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€211,919
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Oblogo, Гана
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,127
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 531 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,11 млн
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 377 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€755,537
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 319 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€598,902
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€534,404
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€414,624

Параметры недвижимости в Гане

с видом на море
недорогая
элитная
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