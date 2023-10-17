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Дома в Ledzokuku-Krowor, Гана

Teshie
8
8 объектов найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Teshie, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Teshie, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP141Этот объект представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 и помещения…
€137,382
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Teshie, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Teshie, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP049 Это двухквартирный таунхаус с 3 спальнями в охраняемом закрытом сообщ…
€161,069
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Teshie, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Teshie, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP151Этот таунхаус в самом сердце Spintex надеется объединить роскошную жиз…
€260,553
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом в Teshie, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Teshie, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM080Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию домов с 4 спал…
€236,866
Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Teshie, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Teshie, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP050Этот дом представляет собой дом с собственной спальней 4 в запланирова…
€175,281
Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Teshie, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Teshie, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP042Этот дом с 4 спальнями в Spintex. В доме есть спальни с ванной / душем…
€189,493
Дом 4 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней в Teshie, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней
Teshie, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID недвижимости: EA036Этот отель представляет собой недавно отремонтированный таунхаус с 4 с…
€1,895
Дом 6 спален с Spalni в Teshie, Гана
Дом 6 спален с Spalni
Teshie, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
PROPERTY ID: SP092This property is a 6 bedroom house in Spintex for sale. The selling price …
€360,036

Параметры недвижимости в Ledzokuku-Krowor, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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