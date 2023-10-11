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Жильё с бассейном в Кумаси, Гана

дома
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1 объект найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в Кумаси, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Кумаси, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
€216,891

Параметры недвижимости в Кумаси, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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