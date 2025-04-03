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Дома с садом в Кумаси, Гана

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Nkwanta, Гана
Дом 3 спальни
Nkwanta, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI004Этот старт художественного развития - это эксклюзивное закрытое сообщ…
$350,000
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Дом 5 спален в Кумаси, Гана
Дом 5 спален
Кумаси, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
$230,000
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Дом 6 спален в Кумаси, Гана
Дом 6 спален
Кумаси, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI005Этот дом представляет собой красивый дом с спальней 6 с персоналом в …
$300,000
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Параметры недвижимости в Кумаси, Гана

с бассейном
Недорогая
Элитная
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