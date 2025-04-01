Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Haatso
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Haatso, Гана

1 объект найдено
Дом 6 спален в Haatso, Гана
Дом 6 спален
Haatso, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
This beautiful sanctuary offers 8 large bedrooms and ancillary spaces nestled in a quiet and…
$6,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти