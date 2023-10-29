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Виллы в Gbawe, Гана

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету в Gbawe, Гана
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету
Gbawe, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€217,592
Realting.com
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