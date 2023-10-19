Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Жилая
  4. East Legon
  5. Виллы

Виллы в East Legon, Гана

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 531 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,14 млн
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 377 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€778,140
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 319 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€616,818
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,392
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€427,028
Realting.com
Перейти