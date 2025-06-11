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Дома в Центральном регионе, Гана

1 объект найдено
Дом 15 комнат в Gomoa East District, Гана
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Дом 15 комнат
Gomoa East District, Гана
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 3
Он расположен на участке площадью 10 000 кв.м., могут быть добавлены хозяйственные постройки…
$2,52 млн
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Параметры недвижимости в Центральном регионе, Гана

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