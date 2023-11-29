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Жильё в West Coast, Гамбия

Serrekunda
16
Sukuta
9
17 объектов найдено
Коттедж 1 спальня в Sanyang, Гамбия
Коттедж 1 спальня
Sanyang, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Luxury Roundhouse Near Beach For Sale | Sanyang – Kendingsabel “Experience a blend of lux…
€120,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Sukuta, Гамбия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
6 Brand New Spacious 2-bedroom Apartments in Sanchaba | The Gambia Discover your new home…
€72,687
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Квартира 2 спальни в центре города, с бытовой техникой, с видеонаблюдением в Serrekunda, Гамбия
Квартира 2 спальни в центре города, с бытовой техникой, с видеонаблюдением
Serrekunda, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Apartments Offices and Retail spaces for sale and rent | Pipeline – Kanifing NEW DEVELOPM…
€71,324
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GamRealty
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 13
New 1, 2 and 3-bedroom Apartments for Sale in Bijilo | The Horizon Luxury Seaside Living …
€51,789
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Studios Apartments and Penthouses for sale at Kololi Gardens | NEW with a 3-year payment pla…
€87,900
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GamRealty
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море в Tanji, Гамбия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море
Tanji, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
1 and 2-bed Beachfront Apartments for Sale at Tanji Cliffs | Tanji Introducing Tanji Clif…
€81,409
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GamRealty
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Бунгало 6 спален с мебелью, с бытовой техникой в Brufut, Гамбия
Бунгало 6 спален с мебелью, с бытовой техникой
Brufut, Гамбия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
*** TWO FOR ONE! *** 3-Bedroom Semi-Attached Bungalows | Fully furnished | Brufut This Eu…
€135,000
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GamRealty
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Вилла 3 спальни в Brufut, Гамбия
Вилла 3 спальни
Brufut, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Modern 3-bed Villas for sale in Gated Estate – NEW | Brufut (Bird Reserve) Discover Herit…
€128,111
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Sanyang, Гамбия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Sanyang, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Modern New Build 2-Story House for Sale | Sanyang Welcome to your new home in Sanyang, ne…
€135,000
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GamRealty
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Особняк 5 спален с балконом в Tanji, Гамбия
Особняк 5 спален с балконом
Tanji, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
LIVE LIKE A KING! Newly built Grand Mansion on 8500 m2 plot for sale | Tanji This dist…
€304,377
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
3 минуты ходьбы от перстинных пляжей - в настоящее время под конструкцией 25% ПРОДАНО В ТЕЧЕ…
€133,562
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GamRealty
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Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukuta, Гамбия
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Dreaming of owning a luxury property on the beautiful coast of the Gambia? This first class …
€817,728
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