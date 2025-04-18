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Жильё в Kanifing Municipal Council, Гамбия

Serrekunda
4
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Brikama, Гамбия
Квартира 1 спальня
Brikama, Гамбия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Lake View Studios and 1, 2 & 3 Bedroom Apartments | NEW | Kotu Enjoy all that nature has …
$70,854
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Квартира 1 комната в Serrekunda, Гамбия
Квартира 1 комната
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 11
Experience Luxury Oceanfront Living at Platinum Tower in Cape Point. Welcome to Platinum …
$95,029
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Квартира 2 спальни в Serrekunda, Гамбия
Квартира 2 спальни
Serrekunda, Гамбия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/11
The View Fajara – Luxurious Beachfront Apartments | Fajara The Gambia Discover The View F…
$135,025
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Квартира 3 комнаты в Kanifing, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Kanifing, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Apartments Offices and Retail spaces for sale and rent | Pipeline – Kanifing NEW DEVELOPM…
$78,500
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Квартира 1 комната в Serrekunda, Гамбия
Квартира 1 комната
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
1, 2, and 3 bedroom Apartments | from $78,500 | Kanifing – Independence Stadium CALL GAMR…
$78,500
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Типы недвижимости в Kanifing Municipal Council

квартиры

Параметры недвижимости в Kanifing Municipal Council, Гамбия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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