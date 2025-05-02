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Дома с гаражом в Гамбии

Sukuta
5
Западный район
26
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Sukuta, Гамбия
Дом 5 комнат
Sukuta, Гамбия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
привлекательный 3   спальня дома с бассейном на участке 1500 м2 | Сенегамбия – Кололи | С 3 …
$218,847
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Дом 3 спальни в Sifoe, Гамбия
Дом 3 спальни
Sifoe, Гамбия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 26 000 м²
Количество этажей 2
26.000 m2 Sanctuary with Furnished Compound | Siffoe-Gunjur CALL US FOR MORE DETAILS OR A…
$210,000
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Особняк 4 спальни в Sukuta, Гамбия
Особняк 4 спальни
Sukuta, Гамбия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
$323,763
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