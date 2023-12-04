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Дома в Sukuta, Гамбия

3 объекта найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Sukuta, Гамбия
Дом 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Sukuta, Гамбия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Attractive 2 Bedroom Home with Pool on 1500 m2 plot | Senegambia – Kololi | With 3 Storage r…
€270,000
в месяц
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
3 минуты ходьбы от перстинных пляжей - в настоящее время под конструкцией 25% ПРОДАНО В ТЕЧЕ…
€135,213
в месяц
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Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukuta, Гамбия
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Dreaming of owning a luxury property on the beautiful coast of the Gambia? This first class …
€827,834
в месяц
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Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Realting.com
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