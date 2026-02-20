Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа офисных помещений в Гамбии

коммерческая недвижимость
4
1 объект найдено
Офис 14 м² в Kartong, Гамбия
Офис 14 м²
Kartong, Гамбия
Площадь 14 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в жемчужину короны Gunjur - эта исключительная модель Eco lodge предоставля…
$408,187
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
