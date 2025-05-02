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Дома с бассейном в Brikama, Гамбия

Sukuta
5
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Sukuta, Гамбия
Дом 4 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в этом потрясающем односемейном доме в Бруфу…
$95,899
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Brikama, Гамбия

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