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Жилье в Brikama, Гамбия

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Sukuta
5
15 объектов найдено
Дом в Brikama, Гамбия
Дом
Brikama, Гамбия
Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в этом потрясающем односемейном доме в Брика…
$75,862
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Дом в Sukuta, Гамбия
Дом
Sukuta, Гамбия
Сукута, Северный Комбо, Гамбия, представляет на продажу этот потрясающий односемейный дом с …
$344,828
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Дом в Brikama, Гамбия
Дом
Brikama, Гамбия
Красивый дом представляет собой гармоничное сочетание элегантности, комфорта и тепла, создав…
$214,865
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Дом в Sukuta, Гамбия
Дом
Sukuta, Гамбия
$203,640
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Дом в Tanji, Гамбия
Дом
Tanji, Гамбия
$114,370
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Квартира в Gunjur, Гамбия
Квартира
Gunjur, Гамбия
$33,784
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Дом в Jambanjelly, Гамбия
Дом
Jambanjelly, Гамбия
$82,759
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Квартира в Sukuta, Гамбия
Квартира
Sukuta, Гамбия
$110,625
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Квартира в Sukuta, Гамбия
Квартира
Sukuta, Гамбия
$187,325
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Дом в Bartukunku, Гамбия
Дом
Bartukunku, Гамбия
Саньян, одно из главных жилых направлений Гамбии, представляет собой потрясающий новый полно…
$94,595
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Таунхаус в Sukuta, Гамбия
Таунхаус
Sukuta, Гамбия
Почувствуйте лучшие качества жизни Биджило в этом потрясающем двухэтажном рядном доме, идеал…
$40,651
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Дом в Sanyang, Гамбия
Дом
Sanyang, Гамбия
Саньян, одно из главных жилых направлений Гамбии, представляет собой потрясающий новый полно…
$202,156
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Дом в Ghanatown, Гамбия
Дом
Ghanatown, Гамбия
$73,969
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Дом в Brufut, Гамбия
Дом
Brufut, Гамбия
$179,310
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Дом в Bonto, Гамбия
Дом
Bonto, Гамбия
Расположенный между пышными зелеными насаждениями и оживленной городской жизнью Брикамы, это…
$47,297
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