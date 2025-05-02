Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Brikama
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Brikama, Гамбия

Sukuta
5
2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Sukuta, Гамбия
Таунхаус 1 комната
Sukuta, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
3 минуты ходьбы от перстинных пляжей - в настоящее время под конструкцией 25% ПРОДАНО В ТЕЧЕ…
$147,000
Оставить заявку
Дом 1 комната в Sanyang, Гамбия
Дом 1 комната
Sanyang, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Современный новый двухэтажный дом на продажу | Sanyang Добро пожаловать в ваш новый дом в S…
$147,543
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Brikama

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Brikama, Гамбия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти