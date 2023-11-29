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Таунхаусы в Гамбии

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
3 минуты ходьбы от перстинных пляжей - в настоящее время под конструкцией 25% ПРОДАНО В ТЕЧЕ…
€133,562
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Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch

Параметры недвижимости в Гамбии

с видом на море
недорогая
элитная
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