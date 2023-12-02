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Шале в Валь-де-Марн, Франция

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1 объект найдено
Шале с гаражом, с садом, с пирсом в Nogent-sur-Marne, Франция
Шале с гаражом, с садом, с пирсом
Nogent-sur-Marne, Франция
Площадь 4 м²
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
€3,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Валь-де-Марн, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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