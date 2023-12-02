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Жильё в Сена и Марна, Франция

Fontainebleau
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4 объекта найдено
Замок в Фонтенбло, Франция
Замок
Фонтенбло, Франция
Площадь 800 м²
Франция г.Париж Исторический замок на территории парка Исторический Замок XVII века в…
€2,90 млн
в месяц
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Замок 16 комнат с сауной в Avon, Франция
Замок 16 комнат с сауной
Avon, Франция
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Фонтебло, 40 мин от Парижа Великолепный замок  LOUIS XIII на территории &nbs…
€4,10 млн
в месяц
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Замок в Фонтенбло, Франция
Замок
Фонтенбло, Франция
Площадь 980 м²
Замок XIX века 50 км от Парижа в живописном престижном парке-заповеднике Фонтебло. Жилая&nb…
€9,00 млн
в месяц
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Замок 10 спален в Фонтенбло, Франция
Замок 10 спален
Фонтенбло, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
В нескольких минутах от Фонтенбло расположен замок жилой площадью 900 м² на участке 28 га, м…
€4,25 млн
в месяц
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