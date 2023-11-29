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Магазины в Grasse, Франция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин в Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
Площадь 358 м²
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
€1,65 млн
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