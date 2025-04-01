Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Юлёярви
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Юлёярви, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$206,131
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$306,998
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Юлёярви, Финляндия
Дом 5 комнат
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Отличный ансамбль для жизни и игры. Благодаря геотермальному отоплению затраты на энергию ос…
$373,209
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в современный и эффектный дом, где сочетаются качество и элегантность! Этот…
$355,901
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов