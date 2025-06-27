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Жильё в Upper Savonia, Финляндия

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Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
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$178,629
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
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Этот гармоничный и стильный дом ищет новых жителей! На открытой кухне приготовление пищи дос…
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$296,976
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$371,178
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$184,842
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Garnison, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Garnison, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$106,714
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Singsby, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Singsby, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$256,919
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Seinajoki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Seinajoki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
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$126,858
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Мянтсяля, Финляндия
Дом 4 комнаты
Мянтсяля, Финляндия
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Количество спален 3
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$296,976
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
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Площадь 100 м²
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Базовый передний дом на трех уровнях. Дом с хорошим расположением и большим гаражом. Место м…
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Языки общения
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Квартира 1 комната в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
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Площадь 21 м²
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Дом 3 комнаты
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Upper Savonia, Финляндия

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