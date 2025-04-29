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Жильё в Uusikaupunki, Финляндия

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Уусикаупунки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Уусикаупунки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$74,100
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Garnison, Финляндия
Дом 5 комнат
Garnison, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,057
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Garnison, Финляндия
Дом 5 комнат
Garnison, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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