Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Сийлинъярви
  4. Жилая

Жильё в Сийлинъярви, Финляндия

3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Сийлинъярви, Финляндия
Квартира 1 комната
Сийлинъярви, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$24,357
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Сийлинъярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Сийлинъярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$162,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Сийлинъярви, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Сийлинъярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$87,463
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти