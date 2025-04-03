Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Savonlinnan seutukunta
  4. Жилая

Жильё в Savonlinnan seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Хейнявеси, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Хейнявеси, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$60,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Savonlinnan seutukunta, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов