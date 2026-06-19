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Таунхаусы в Нурмиярви, Финляндия

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3 объекта найдено
Таунхаус в Нурмиярви, Финляндия
Таунхаус
Нурмиярви, Финляндия
$220,679
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Нурмиярви, Финляндия
Таунхаус
Нурмиярви, Финляндия
$163,909
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Нурмиярви, Финляндия
Таунхаус
Нурмиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255,523
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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