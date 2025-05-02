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Виллы в Котке, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Остров площадью более гектара в популярном районе Муссало в Котке, где уже построены всевозм…
$440,007
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Котке, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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