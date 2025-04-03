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Жильё в Район Кехус-Кайнуу, Финляндия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Пуоланка, Финляндия
Дом 2 комнаты
Пуоланка, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$80,962
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Район Кехус-Кайнуу, Финляндия

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
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