Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Йоэнсу
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Йоэнсу, Финляндия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Йоэнсуу, Финляндия
Вилла 3 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Каково было бы иметь собственный остров и островной коттедж в тишине природы в окружении пей…
$136,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Йоэнсу, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов