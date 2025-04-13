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Жильё в Haukipudas, Финляндия

3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Haukipudas, Финляндия
Квартира 1 комната
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$75,741
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Haukipudas, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$179,817
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Martinniemi, Финляндия
Дом 4 комнаты
Martinniemi, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$78,599
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов