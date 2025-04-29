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Жильё в городе Вильянди, Эстония

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Вильянди, Эстония
Вилла 7 комнат
Вильянди, Эстония
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 6+1, 400m², €1,750,000Расположенный в живописном месте Каргыджак, Алания, этот из…
$1,99 млн
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Параметры недвижимости в городе Вильянди, Эстония

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