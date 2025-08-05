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Квартиры в волость Ляэнеранна, Эстония

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в волость Ляэнеранна, Эстония
Квартира 3 комнаты
волость Ляэнеранна, Эстония
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Очаровательный летний дом с частным прудом и садом – идеальное место для отдыха и уединения!…
$70,593
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в волость Ляэнеранна, Эстония

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