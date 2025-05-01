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Дома с террасой в Уезде Харьюмаа, Эстония

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в волость Йыэляхтме, Эстония
Дом 5 комнат
волость Йыэляхтме, Эстония
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ДОМ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА Этот ухоженный двухэтажный кирпичный дом предлагает просторное и к…
$358,891
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Агентство
Ingrad Kinnisvara
Языки общения
English, Русский
Особняк 12 комнат в волость Харку, Эстония
Особняк 12 комнат
волость Харку, Эстония
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Живи, как в мечте! Готовы жить, как суперзвезда? Этот уникальный особняк в Суурупи предла…
$2,12 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ingrad Kinnisvara
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Уезде Харьюмаа, Эстония

с гаражом
с садом
Недорогая
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