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Дома в Уезде Харьюмаа, Эстония

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5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Таллин, Эстония
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Дом 6 комнат
Таллин, Эстония
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Красивый дом с бассейном на продажу недалеко от моря, Пирита.Частная собственность, каменный…
$3,46 млн
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Аталанта
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Дом в волость Ляэне-Харью, Эстония
Дом
волость Ляэне-Харью, Эстония
$262,019
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в волость Куусалу, Эстония
Дом
волость Куусалу, Эстония
Настоящая жемчужина северного побережья – продуманный и исключительно уютный бревенчатый дом…
$338,861
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Международное агентство недвижимости Habita
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LDV InvestLDV Invest
Дом в волость Йыэляхтме, Эстония
Дом
волость Йыэляхтме, Эстония
Площадь 296 м²
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …
Цена по запросу
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Дом в город Кейла, Эстония
Дом
город Кейла, Эстония
Площадь 3 706 м²
Продается все здание в центре Кейла. Предложение включает в себя: Три гостевые квартир…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Уезде Харьюмаа, Эстония

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