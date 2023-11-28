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Коммерческая недвижимость в Уезд Харьюмаа, Эстония

2 объекта найдено
Коммерческая в Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
Площадь 2 000 м²
Новый мультифункциональный бизнес-комплекс в Таллинне с доходностью 7% годовых. Стокофис – …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Коммерческая в Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
Площадь 143 м²
Коммерческое помещение в новом жилом и коммерческом комплексе Kadrioru Plaza в Таллинне с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Realting.com
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