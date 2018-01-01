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Nurafshon Business City

Узбекистан, нурафшон
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Nurafshon Business City
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
nurafshonbc.uz
О застройщике

Административный цент « Одан из кропнейших прадителей.

 

Вышей цента это художественное искусство узбекистана на мировой уровень народности Ташкентской области. Долгий и ленивый путь, новый народ и вид к эпому пректу. Проектов подного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это колшой прорыв. Мы проделали огромну работу, чтобы спроэктировать уникалный город в городе.

 

Nurafshon Business City – Это сомный горомкий и известийный рынок. Первый в стропнейший административный бизнес с прощадью в 246 га. Понятия Инновации “ город в городе ”, где буде всэдляр.

 

Nurafshon Business City – нет ничего хорошего в том, что – как можно лучше, чтобы узнать больше, ГДЕ ПРОДУМАНО ВСЁ МЕЛОЧЕЙ – ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЭКТ С ЭФФЕКТИВНИМИ Небоскребами в Самоценто.

 

Услуги

Административный цент « Одан из кропнейших прадителей.

 

Вышей цента это художественное искусство узбекистана на мировой уровень народности Ташкентской области. Долгий и ленивый путь, новый народ и вид к эпому пректу. Проектов подного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это колшой прорыв. Мы проделали огромну работу, чтобы спроэктировать уникалный город в городе.

 

Nurafshon Business City – Это сомный горомкий и известийный рынок. Первый в стропнейший административный бизнес с прощадью в 246 га. Понятия Инновации “ город в городе ”, где буде всэдляр.

 

Nurafshon Business City – нет ничего хорошего в том, что – как можно лучше, чтобы узнать больше, ГДЕ ПРОДУМАНО ВСЁ МЕЛОЧЕЙ – ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЭКТ С ЭФФЕКТИВНИМИ Небоскребами в Самоценто.

Наши агенты в Узбекистан
Нурафшон Сити
Нурафшон Сити
34 объекта
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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