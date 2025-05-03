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FIVE TREES LTD

Кипр, район Ларнака
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
О застройщике

Fivetrees & S.R.N. и S.L.K. - это недавно созданная компания по развитию и недвижимости на Кипре, основанная на прочной основе опыта и успеха в Израиле. Эта динамичная группа приобрела значительный опыт за эти годы, завершив многочисленные крупномасштабные проекты, которые демонстрируют их приверженность качеству и инновациям. Имея репутацию превосходства, Fivetrees предлагает уникальный подход к развитию, уделяя особое внимание созданию исключительных жилых помещений, которые гармонируют с окружающей средой. Их недавняя экспансия на Кипр знаменует собой захватывающую новую главу, поскольку они привносят свой опыт в реализацию высококачественных проектов недвижимости, адаптированных к местному рынку.

Услуги

Fivetrees & S.R.N. и S.L.K. предлагает широкий спектр услуг в сфере недвижимости и развития, предназначенных для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов на Кипре. Наши услуги включают в себя комплексную разработку проектов, от первоначального планирования и проектирования до строительства и отделки, обеспечивая бесперебойный и без стресса опыт для наших клиентов. Мы специализируемся на создании роскошных жилых объектов, коммерческих помещений и инвестиционных проектов, уделяя особое внимание качеству, устойчивости и инновационному дизайну. Кроме того, мы предоставляем персонализированные консультации, чтобы помочь клиентам найти недвижимость, соответствующую их видению и инвестиционным целям. Наша опытная команда стремится к достижению исключительных результатов, что делает Fivetrees надежным партнером на Кипре для всех потребностей в недвижимости и развитии.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:25
(UTC+3:00, Asia/Jerusalem)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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26 агентств 3 агента 1 застройщик
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Новостройки
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Резиденция URBAN CITY
Резиденция URBAN CITY
муниципалитет Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 100–137 м²
6 объектов недвижимости 6
Расположенный в оживленном городском центре Ларнаки, проект «Город Урбан» предлагает уникальное сочетание роскоши и удобства. Это эксклюзивное здание имеет 5 этажей, в общей сложности 16 апартаментов премиум-класса, каждый из которых тщательно разработан, чтобы соответствовать высоким станда…
Застройщик
FIVE TREES LTD
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Застройщик
FIVE TREES LTD
Языки общения
English
Многоквартирный жилой дом HORIZON
Многоквартирный жилой дом HORIZON
район Ларнака, Кипр
от
$327,343
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Компания S.L.K, известный застройщик с большим опытом работы в Израиле, с гордостью объявляет о своем расширении на Кипре с запуском проекта HORIZON. Этот флагманский проект представляет собой дальновидное сочетание роскоши, удобства и захватывающего дизайна, расположенный всего в 450 метрах…
Застройщик
FIVE TREES LTD
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Застройщик
FIVE TREES LTD
Языки общения
English
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