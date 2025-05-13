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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Праге, Чехия

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1 объект найдено
В аренду квартира 2-комн. студия 59 m² U Mlýnského kanálu, Praha - Karlín в Столица Прага, Чехия
В аренду квартира 2-комн. студия 59 m² U Mlýnského kanálu, Praha - Karlín
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 6
«PRESTIGE GROUP» предлагает в аренду квартиру площадью 59 m2 c балконом 5 m2, которая находи…
$1,510
в месяц
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