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Квартиры в Остров, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Остров, Чехия
Квартира 2 комнаты
Остров, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира, планировкой 2+1, общей площадью 56м2, по адресу Severní, Ostrov. Квартир…
$60,248
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Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов